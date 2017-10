Il va bien y avoir un crossover entre les séries "The Walking Dead" et "Fear the Walking Dead"

Après avoir longtemps éludé toute possibilité que les protagonistes des deux séries allaient se croiser et les univers se confondre, il semblerait que la chose se confirme pour les séries The Walking Dead et Fear the Walking Dead. Et c'est Robert Kirkman le créateur des comics et des séries qui l'a confirmé à la Comic Con de New York.

"Il y a deux séries Walking Dead. Un personnage va aller d'une série que je ne vais pas nommer à l'autre série que je ne vais pas nommer". C'est ce qu'a déclaré Robert Kirkman, le créateur des deux séries de zombies sur AMC "The Walking Dead" et "Fear the Walking Dead". Une sacrée surprise pour les fans à qui le même homme avait expliqué en juillet à la Comic Con de San Diego que ce crossover n'arriverait pas car "Fear the Walking Dead se passe pendant les saisons 1 et 2 de The Walking Dead, donc il faudrait attendre qu’elle en soit minimum à la saison 7 pour qu’une rencontre soit possible".

Pas sûr néanmoins que ce choc des univers suffise à relancer The Walking Dead souvent accusée de "s'essouffler" scénaristiquement. Pour rappel, la saison 8 de la série reprendra sur la chaîne américaine AMC le 22 octobre et le "season premiere" marquera le centième épisode diffusé. La saison 4 de Fear The Walking Dead sera elle diffusée en 2018.