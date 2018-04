Uber va désormais facturer les clients en retard

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L’entreprise précise que "le temps d’attente est calculé à la seconde : si le chauffeur attend le client 4 minutes et 30 secondes, le passager sera facturé de 0,20 centimes". Selon Uber, la fonctionnalité sera également une vraie plus-value pour chauffeurs… mais aussi pour les usagers, qui devraient voir les chauffeurs les attendre un peu plus longtemps avant d’annuler.

Dans le détail, les clients seront facturés 0,40 euro par minute d'attente supplémentaire pour un UberX et 0,75 euro pour une berline ou un van. En revanche, les Uber Pool – dans lesquels vous partagez la course avec d'autres utilisateurs - ne sont pas concernés.

Il s’agira désormais d’être ponctuel si vous commandez un Uber désormais. L’entreprise américaine de VTC a décidé de changer sa pratique et a informé ses utilisateurs d’une nouvelle fonctionnalité : des pénalités seront désormais facturées s'ils font attendre leur chauffeur au-delà de quatre minutes. "Parce qu’on a tous la mauvaise habitude d’être en retard, on lance la fonctionnalité temps d’attente facturé", a annoncé Uber dans son communiqué.

