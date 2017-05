Twitter va se lancer dans la télévision en direct

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Patrice Evra «ferait mieux de baisser d'un ton et de montrer un peu plus d'humilité», réplique Dugarry

"Cette chaîne sera centrée sur l'actualité chaude pour une audience connectée à travers le globe et sera diffusée à un réseau plus large que notre audience actuelle" a estimé Justin Smith, le CEO de Bloomberg Media. Quant à Anthony Noto, DAF de Twitter, il a jugé que ce service va permettre "d'atteindre un public qui ne paye pas pour des chaînes de télévision ou qui regarde le petit écran à la va-vite". "Bloomberg est le partenaire idéal pour commencer". Jusqu'ici, Twitter se contentait de diffusion d'émissions en direct liées à des événements bien spécifiques, comme les débats présidentiels.

La télévisons bientôt complètement t ringardisée ? Twitter et Bloomberg vont annoncer sous peu la signature d'un accord en vue de proposer une chaîne de télévision en direct 24 heures/24 et 7 jours/7 directement dans l'application du réseau social. La nouvelle formule, qui est prévue pour l'automne prochain, proposera des contenus traditionnels de Bloomberg, mais également des reportages en direct depuis les bureaux de l’entreprise situés aux quatre coins de la planète.

