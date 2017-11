Twitter double la longueur maximale des tweets (mais pas pour tout le monde)

Révolution chez les centaines de millions de twittos à travers le monde. Le réseau social a annoncé mardi soir qu’il allait étendre l’utilisation des tweets à 280 caractères, au lieu de 140 précédemment. Le concept était en phase d'expérimentation depuis septembre pour quelques utilisateurs choisis. Jugeant que les essais avaient été concluants, Twitter a donc décidé de généraliser le concept à tout le monde... enfin presque. Sont concernés les twittos utilisant des caractères en langue latine.

Les utilisateurs chinois, coréens ou japonais restent bloqués à 140 signes. Et pour cause, leurs langues en idéogrammes ne nécessitent pas autant de caractères pour s'exprimer.

Le groupe américain - en proie à d'importantes difficultés financières - affirme que 9 % des messages écrits en anglais et 7 % de ceux qui sont rédigés en français atteignent la limite de 140 caractères, poussant les utilisateurs à passer plus de temps à éditer leurs posts ou à ne pas les envoyer du tout. En évoluant, le réseau souhaite désormais conquérir de nouveux utilisateurs. "Notre but était de rendre (l’allongement) possible tout en s’assurant que l’on conservait la vitesse et la brièveté qui font Twitter", a affirmé l'entreprise.

Tout en sobriété, Jack Dorsey, patron-fondateur du groupe, a tweeté : "140+140 !". Et le très actif Donald Trump a déjà utilisé la fonctionnalité pour un tweet sur sa visite en Corée du Sud.

Getting ready to make a major speech to the National Assembly here in South Korea, then will be headed to China where I very much look forward to meeting with President Xi who is just off his great political victory.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 novembre 2017