Le tweet de Nouvel An très "trumpien" de Donald Trump

Une des questions sur l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis était celle de son compte Twitter. En effet, par une phrase inadvertante, le président des États-Unis peut faire s'effondrer les marchés financiers ou provoquer une crise internationale. Et Donald Trump était connu pour son utilisation assez...unique...de Twitter, envoyant souvent des tweets extrêmement agressifs voire insultants au milieu de la nuit, ou encore "retweetant" (c'est-à-dire partageant d'autres tweets avec des abonnés) des comptes peu recommandables.

Vers la fin de la campagne présidentielle, il avait filtré dans la presse que, après de nombreux scandales, l'équipe de campagne de Trump avait réussi à obtenir de lui qu'il abandonne le contrôle de son compte Twitter, et fasse valider tous ses tweets par ses conseillers.

L'espoir était né qu'après l'élection, face aux résponsabilités d'autant plus grande du poste de président des États-Unis, Donald Trump continue dans la voie de la sagesse.

Las ! Il a vite montré le contraire et a très vite repris le contrôle de son compte dès après l'élection.

Son tweet du Nouvel An le rappelle. Il était coutumier, aux grandes fêtes, de souhaiter une joyeuse fête à tous, "including the haters and losers"--"y compris à ceux qui me haïssent et aux losers." Il s'est ainsi fendu d'un tweet tout aussi trumpien pour la nouvelle année : "Joyeux Nouvel An à tous, y compris à mes nombreux ennemis et à ceux qui m'ont combattu et ont perdu si gravement qu'ils ne savent tout simplement pas quoi faire. Je vous aime !" Une oeuvre d'art, du futur homme le plus puissant au monde.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2016