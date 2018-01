Trump voulait un Van Gogh, le Guggenheim propose des toilettes en or

Jolie provocation de la part du célèbre musée Guggenheim de New York. En effet, le président des Etats-Unis a ainsi demandé d'emprunter une toile de Van Gogh pour l'installer à la Maison blanche. Mais le musée ne l'a pas entendu de cette oreille, soulignant que le tableau en question (Paysage enneigé) allait être prêté au musée de Bilbao avant de revenir à New York.

Mais la directrice artistique du Guggenheim, Nancy Spector, a proposé en échange une autre œuvre de Maurizio Cattelan : des toilettes (fonctionnelles) en or massif ! "Elle est, bien sûr, d’une valeur exceptionnelle et assez fragile, mais nous vous fournirions toutes les instructions pour l’installation et l’entretien" explique-t-elle soulignant que l'artiste était d'accord pour un prêt à long terme. "Nous sommes désolés de ne pouvoir satisfaire votre demande initiale, mais nous gardons l’espoir que cette offre exceptionnelle puisse vous intéresser." Nancy Spector a plusieurs fois affiché son hostilité au président Trump, depuis son installation à la Maison blanche.