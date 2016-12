Il trouve la bague de Robin des Bois dans la Forêt de Sherwood

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le homard bleu, roi des fêtes et fierté des pêcheurs bretons

En savoir plus

Il a donc contacté des experts qui pensent que la bague aurait été fabriquée au XIIIe siècle. Il faut qu’elle soit examinée de plus près par le British Museum. Ce dernier pourrait d’ailleurs l’acquérir si elle est reconnue authentique.

Treasure hunter finds medieval ring in Robin Hood's Sherwood Forest https://t.co/DkaZr0Hv8H

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres