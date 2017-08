Trois tombeaux millénaires renfermant des sarcophages découverts en Egypte

La découverte est de taille. Lors d'une fouille, des archéologues égyptiens ont mis à jour trois tombeaux anciens, contenant des sarcophages. Le ministère des Antiquités a précisé que la trouvaille avait été faite dans la zone d'al-Kamin al-Sahrawi dans la province de Minya, au sud du Caire, la capitale égyptienne. Les tombeaux se trouvaient dans un cimetière à la longue histoire : il aurait été construit entre la 27e dynastie (fondée en 525 av. JC) et la période gréco-romaine (entre 332 av. JC et le IVe siècle).

L'un des vestiges découverts contenait quatre sarcophages sur lesquels ont été sculptés des visages humains. Par ailleurs, des dos et des restes d'hommes, femmes et enfants ont été également mis à jour. Cette dernière découverte montrerait que les tombeaux servaient pour une grande ville, et non pour une caserne militaire.

D'autres travaux sont en cours pour révéler les secrets de ce site, dont la fouille avait débuté en 2015. C'est depuis cette année, que l'Egypte s'est lancée dans un programme baptisé "Scan Pyramids", dont l'objectif est notamment de découvrir les mystères entourant les pyramides de Guizeh et de Dahchour.