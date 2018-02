Trois jours avant de mourir, Johnny Hallyday a viré 75.000 euros sur le compte de Laeticia

Voilà qui ne va sans doute pas arranger les relations entre Laeticia Hallyday, la femme du rockeur décédé le 5 décembre dernier, et ses deux enfants aînés, Laura et David, privés d'héritage. Selon Paris Match, trois jours avant de mourir, Johnny Hallyday a transféré 75.000 euros de son compte courant sur celui de son épouse, Laeticia.

"Le rockeur, sentant sa mort prochaine, vire le 2 décembre les 75 000 euros de son compte courant sur celui de son épouse", écrit le journaliste dans cette longue enquête sur le rapport de Johnny à l'argent. Dans le JDD, Benjamin Locoge, journaliste pour l'hebdomadaire, explique que ce virement devait permettre de "protéger Laeticia".

"C'est un samedi, Johnny sent qu'il va mourir et il sait que ses comptes vont être gelés. Voulant protéger Laeticia, qui n'a pas de revenus hormis ceux pour son rôle de directrice artistique, il s'empare de son téléphone portable et effectue le virement de son compte HSBC à celui de sa femme", explique le journaliste.

"Ce week-end–là, il ne veut plus voir personne. Seuls les proches de Læticia sont admis. Se sachant trop diminué et refusant les adieux, Johnny refuse même de voir ses enfants David et Laura, à qui Laeticia doit barrer l'accès à sa chambre", ajoute-il.