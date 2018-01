Tribune cosignée par Deneuve : "Qu'il n'y est d'excès de zèle de la part d'aucun camp" affirme Isabelle Huppert

Après avoir frôlé l'oscar, l'année dernière, Isabelle Huppert garde la cote aux Etats-Unis où elle se rend en ces périodes de cérémonies. Vêtue de noir lors de la cérémonie des Golden Globes, comme les autres acteurs et actrices pour afficher sa solidarité envers les victimes d'harcèlement et d'agressions sexuelles, la comédienne a détaillé sa vision du mouvement, dans The Hollywood Reporter. Elle a surtout été interrogée sur la tribune co-signée par Catherine Deneuve. "Juste parce que nous avons différentes opinions en France ne signifie pas que nous ne sommes pas solidaires avec le mouvement.

C'est important que l'on entende toutes les voix. Qu'il n'y est d'excès de zèle de la part d'aucun camp" a-t-elle résumée.

Elle estime que ce mouvement féministe reste une bonne chose. "Bien sûr que c'est très bien, particulièrement parce que cela donne une voix à celles qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer", explique-t-elle. "Ce qui compte, c'est que le mouvement ne reste pas confiné à l'industrie du spectacle, mais qu'il s'étende aux autres milieux", a indiqué l'actrice, espérant des avancées pour "les femmes de toutes les classes et professions."