La très grosse faille de sécurité Windows qui aurait vite pu tourner au cauchemar

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Abattage sans étourdissement – Les cultes chrétiens plaident pour la liberté religieuse des juifs et musulmans

Europa League: Manchester United et l’Ajax ont eu très chaud mais sont qualifiés pour la finale

L'histoire aurait pu mal tourner. Ce week-end, une équipe de "Project Zero" de Google a découvert une énorme faille de sécurité dans le système d'exploitation Windows. Rapidement corrigée par les équipes de Microsoft, la faille était considérée comme "incroyablement grave" pour Tavis Ormandy qui l'a découverte avec sa collègue Natalie Silvanovich.

