TPMP : la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa veut rencontrer Cyril Hanouna

Le gouvernement s'en mêle ! Après plus d'une semaine de polémique, le canular téléphonique de Cyril Hanouna continue de faire parler de lui. Cette fois, c'est la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa qui souhaite désormais rencontrer l'animateur de Touche pas à mon poste. "Je pense que c’est un animateur de télévision extrêmement populaire, qui touche un public très large, et notamment des jeunes. Et plus on a d’audience, plus on a de responsabilités. Il se doit d’avoir une parole impeccable, de ne pas attiser la haine" a-t-elle expliqué sur FranceInfo, ce samedi.

Selon elle, il s'agit de "dialoguer" avec Cyril Hanouna. "J’ai contacté la production de son émission pour le rencontrer. Au lieu d’appeler à sa démission, je recherche un dialogue avec lui, lui parler de la culture du viol, de la lutte contre l’homophobie, parce qu’il y a eu des agressions sexuelles en direct sur son plateau." Elle a, par ailleurs, rappelé que le gouvernent ne lancera pas de sanctions puisque c'est au CSA d'y procéder. "Ce sont eux qui décideront s’il y a ou non des sanctions" a tranché la secrétaire d'Etat.