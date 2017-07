TPMP : ce qu’il s’est passé en coulisses, le jour du canular homophobe d'Hanouna

C'est un scandale qui coute encore très cher à Touche pas à mon poste. Le 19 mai 2017, à la fin de cinq heures de direct, l’animateur a piégé des homosexuels dans son émission, suscitant une vive polémique. Dans un article, Le Parisien revient sur les coulisses de la polémique. Première information, cette séquence n'aurait normalement jamais dû avoir lieu. A l’origine, Radio Baba, l’émis­sion dans laquelle Cyril Hanouna a sévèrement dérapé, n'était pas prévu. C'est un autre show, The Hall, qui était programmé. Mais ce dernier a été annulé au dernier moment. "On a tout jeté à la poubelle et dû monter une autre émission en six jours" confie un cadre de l'émission.

L'article laisse ensuite supposer que Cyril Hanouna n'était pas forcément très partant pour le canular.

L'idée proviendrait en réalité de Kakoumbé, directeur artistique de H2O, société de production d'Hanouna. C’est aussi lui qui avait imaginé la caméra cachée morbide piégant Matthieu Delormeau, quelques mois plus tôt.

Quelques heures avant le direct, Cyril Hanouna hésite. "C’est la notion de piéger des gens qui l’a fait tiquer", explique son entourage. "Cyril Hanouna a découvert les détails de l’annonce en direct. Une fois à l’antenne, il est obligé de faire le show". Par ailleurs, Kakoumbé, qui travaillait avec Arthur et Cauet avant, sait parler aux jeunes, explique un membre de la production. Et ça, c’est la prin­cipale obses­sion de Cyril" poursuit le cadre.

Durant le canular, les producteurs ne voient pas venir la polémique sur les réseaux sociaux. "Quand on voit qu’il y a un souci sur les réseaux, Cyril peut rectifier le tir en direct. Mais là, ce n’était vraiment pas le cas". Et la leçon ne semble pas avoir été réellement comprise. "Même après les excuses de l'animateur, ce dernier a du mal à digérer son erreur. "On a compris notre erreur. Cyril, lui, n’a pas compris qu’on le qualifie d’homophobe. Et malgré ses excuses, il a continué à rire de son canular»,