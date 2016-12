TPMP : PPDA met en garde contre l'émission

Patrick Poivre d'Arvor, invité de Roselyne Bachelot sur RMC, s'est confié sur sa vie, mais pas seulement. Interrogé sur "Touche Pas à Mon Poste", l'animateur de légende a estimé que "il faut faire atten­tion au français utilisé, aux séquences. Un certain nombre d’entre elles sont parfois un peu machistes, un peu humiliantes. [...] Le public est jeune et ce sont des âges où on est fragiles. Sur le harcèlement il y a beaucoup de choses qui se passent à l’école il ne faut pas qu’elles soient repro­duites à la télévision."

Le sujet du harcèlement à l'école étant un sujet qui lui tient à coeur et qu'il connaît étant donné que l'animateur lui-même en a souffert.

Plus petit que ses camarades, il faisait l'objet de moqueries et de brimades. Ce qui explique la mise en garde de l'animateur, et l'intérêt qu'elle peut susciter.