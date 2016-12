TPMP : nouvelle procédure du CSA contre l'émission

Cela sent clairement mauvais pour la bande de Cyril Hanouna. Après les premières mises en garde et mises en demeure, le mois dernier, le CSA a cette fois décidé de saisir le rapporteur indépendant du Conseil d'État, une procédure rare qui montre que le gendarme de l'audiovisuel n'entend pas laisser Touche pas à mon poste se poursuivre sans un sévère rappel des règles. En l'occurrence, il estime que l'émission véhicule des préjugés sexistes et présente une image dégradante de la femme.

Une récente séquence, dans laquelle l'animateur fait toucher son sexe à une des chroniqueuses, a ainsi fait beaucoup parler d'elle. Et la sanction pourrait être salée : cela peut aller d'un message lu à l'antenne (Claire Chazal l'avait fait en 2010 sur TF1) à une importante sanction financière. Mais le CSA pourrait aussi réclamer une signalétique "interdit au moins de 12 ans", obligeant à décaler la diffusion en deuxième partie de soirée. Voire même retirer l'autorisation d'émettre de C8 ! Réponse dans les semaines à venir.