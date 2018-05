Le tournage de Koh-Lanta annulé, une affaire d'agression sexuelle évoquée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Grève à la SNCF : des billets moins chers et plus d'informations sur les trains en circulation, promet Guillaume Pepy

Erdogan et Poutine jugent "erroné" le retrait américain de l'accord nucléaire avec l'Iran

Le M5S et la Ligue essaient de s'entendre

Cette annonce est un coup dur pour TF1, car ce jeu d’aventures – qui a débuté en 2001 - est synonyme depuis des années de (très) bonnes audiences. "TF1 prend acte de cette décision qu’elle estime prudente, responsable et conforme aux valeurs de Koh-Lanta", a réagi la chaîne privée. Ce n’est pas la première fois que le tournage de l’émission s’arrête brutalement. En mars 2013, un participant du jeu était mort lors d’un tournage au Cambodge, après un arrêt cardiaque.

Exclu: Confirmation d’un « grave incident » d’ordre sexuel entre 2 candidats (attouchememts ou agression) dans la nuit après le 4eme jour de tournage. C’est « parole contre parole » , sans preuve ni trace Par précaution @TF1 et @Alpfr ont arrêté le tournage

"TF1 et ALP sont attachés à préserver les valeurs qui font de un grand jeu d'aventure familial".

