La tour Eiffel toujours paralysée par le mouvement de grève ce jeudi

Le touriste qui a pris la ligne 1 hier soir, dormi dans un hôtel rue de Rivoli (pannes d'électricité) voulait aller à la tour Eiffel cet après midi et se dit "bon finalement je rentre par le premier avion à Orly"...même le nouveau Mission Impossible (à Paris) est dépassé

INFO DE DERNIÈRE MINUTE : En raison d'un mouvement de grève, la tour Eiffel est fermée à partir de 16h00. Visiteurs munis de billets, consultez votre boite mail pour plus d'information. Nous sommes réellement navrés pour la gêne occasionnée. pic.twitter.com/aW0F8aIcWy

Le monument est resté fermé ce jeudi matin. Les négociations entre la direction et les représentants syndicaux ont repris, selon la direction du monument.

Les représentants syndicaux regrettent que ce nouveau système entraîne des files d'attente extrêmement impressionnantes et difficiles à gérer. Les équipes d'accueil sont à bout lors de certains créneaux horaires. Ils souhaiteraient que l'accueil de ces visiteurs soit géré de manière spécifique.

L'un des lieux les plus visités de la planète fait face à un nouveau mouvement de grève des personnels. Le conflit a débuté ce mercredi 1er août à 16 heures. La montée par ascenseur avait été fermée. Les représentants syndicaux dénoncent notamment l'organisation des files d'attente des visiteurs munis de billets horodatés. Ce nouveau dispositif permet d'accéder à des créneaux prédéfinis. Selon des informations du Figaro, la proportion de ces billets vendus en prévente sur Internet est passée à 50% au début du mois de juillet.

