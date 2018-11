Toulouse: elle finit en garde à vue après avoir provoqué les policiers en pleine rue

Le journal 20 minutes rapporte cette histoire qui s'est déroulée à Toulouse. Les policiers de Toulouse ont toujours bien du mal à comprendre ce qu'il a pu passer dans la tête de cette femme, déjà connue des services de police, pour avoir provoqué les forces de l'ordre dans la rue gratuitement alors qu'elle était en possession de produits stupéfiants.

Au boulevard de l'Embouchure, près du centre-ville de Toulouse, une voiture de police était était en train de rentrer de patrouille quand une femme trentenaire s'approche et frappe sur la vitre pour signaler sa présence. D'une main, elle montre aux policiers une plaquette de cannabis de 83 grammes et de l'autre fait un doigt d'honneur. Elle aurait déclaré à ces derniers dans la foulée : "C'est de la drogue et j'en vends". Ni une ni deux, l'individu finira au poste en garde à vue. Elle serait déjà connue des services de police.