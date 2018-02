"Top Chef" : un ancien candidat fait des révélations sur l’émission

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pierre Vaultier en or en snowboardcross, 6e médaille française

En savoir plus

« Ce qui est bien dans cette émission, c’est qu’elle valorise la cuisine mais elle a beaucoup évolué et c’est moins ma came », a déploré le chef lyonnais.

Il avait participé à la première saison de « Top Chef » en 2010 mais il ne regarde plus cette émission. Dans TV Mag à l’occasion de sa participation à La Fabuleuse Histoire du restaurant, mardi soir sur France 2, aux côtés de Stéphane Bern, Grégory Cuilleron a estimé que l’émission est devenue « un peu trop un spectacle ».

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres