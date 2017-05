Tom Cruise confirme Top Gun 2

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Côte d'Ivoire : Plus de 4.000 cas de grossesses à l'école en 2017, un "fléau préoccupant"

Le “tireur des Yvelines”, soupçonné d’avoir fait un mort et deux blessés, a été arrêté

L'annonce de ce film est un véritable serpent de mer depuis des années. En janvier 2016, le producteur Jerry Bruckheimer s'affichait avec Tom Cruise et affirmait "discuter" avec l'acteur de Top Gun 2, sans que l'annonce ne soit jamais confirmée. Cette fois, c'est bien le cas.

C'est du moins ce qu'a annoncé Tom Cruise qui vient de confirmer le tournage d'une suite pour Top Gun. "Je vais probablement commencer à tourner l'an prochain" a précisé l'acteur sur la chaîne australienne Channel Seven.

Des avions, une rivalité tendue et un film devenu culte. En 1986 sortait Top Gun, de Tony Scott, qui révéla au grand public un jeune acteur en devenir : Tom Cruise. Plus de trente après, le Lieutenant Pete « Maverick » Mitchell, revient pour reprendre du service.

