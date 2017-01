Titanic : une nouvelle théorie affirme que le bateau n'aurait pas coulé uniquement à cause de l'iceberg

Bien sûr, vous connaissez l’histoire de l’Insubmersible. Un paquebot immense, 2500 passagers, un voyage inoubliable… et puis un bloc de glace immense qui se découpe dans la nuit, un naufrage effroyable, 1491 victimes. La plupart d’entre nous auront une pensée émue pour Jack "Di Caprio", mais ça ce n’est que dans le film de James Cameron. Enfin bref, tout le monde connait l’histoire tragique du naufrage du Titanic, heurté par un iceberg, au cœur de l'Atlantique Nord, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.

Maudit iceberg… mais est-il vraiment le seul responsable ? De nouvelles révélations vont passionner les aficionados de la catastrophe maritime la plus célèbre de l’histoire. Dans un documentaire diffusé sur Channel 4 le 31 décembre dernier, le journaliste Senan Molony prétend qu'un incendie survenu plusieurs jours avant la collision du navire serait à l'origine de la catastrophe. Il aurait abouti à ces conclusions après avoir épluché des photographies d'époque, ignorées des enquêteurs. On apercevrait sur les clichés de larges marques noires d'environ dix mètres, à l'avant et à droite au niveau de la coque du navire. Elle correspondrait au trou formé ensuite par la collision avec l'iceberg.

Pour le journaliste, ces photos valident la thèse d'une fragilité du bateau à cet endroit précis, une fragilité minimisée à l’époque par la compagnie. "Cet incendie était connu de l'équipage, qui a décidé de l'ignorer, affirme Senan Molony. Le Titanic n'aurait jamais dû être mis à l'eau". Toutefois, le mystère risque de perdurer : difficile de faire des affirmations étant donnée la dégradation de l'épave, qui gît dans l'océan Atlantique depuis plus d'un siècle. Avec tous ses secrets.