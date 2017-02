Thomas Pesquet publie une superbe photo de la ville de Paris vue depuis l'espace

Connu pour son activité sur les réseaux sociaux et pour les photos qu'il poste régulièrement depuis la Station spatiale internationale, où il accompli une mission de six mois, l'astronaute Thomas Pesquet a régalé les Terriens avec une superbe photo de Paris, de nuit, prise depuis l'espace. "Je crois que c’est le cliché le plus réussi que j’ai posté jusqu’à présent", commente l'astronaute, avant de préciser que "c'est à Oleg [Novitsky], le virtuose des photos de nuit, que revient tout le mérite".

"Nos collègues russes se servent d’un objectif 400 mm avec mémoire de mise au point : il suffit de régler la mise au point le jour, elle est mémorisée dans l’appareil puis réutilisée la nuit, quand les conditions de luminosité rendent l’autofocus inutilisable et la mise au point difficile.

L’arme ultime !", explique Thomas Pesquet.