Thomas Langmann placé en garde à vue suite aux accusations de harcèlement envers Céline Bosquet

Thomas Langmann doit donc s'expliquer et répondre aux enquêteurs. Il a été placé en garde à vue dans la soirée de mercredi, selon des informations du Point.

Céline Bosquet, une ancienne journaliste de la chaîne M6, a décrit dans sa plainte les difficultés rencontrées dans sa vie de couple. Elle a porté de lourdes accusations sur la vie dissolue de Thomas Langmann, souffrant de multiples addictions à des drogues dures. Selon Céline Bosquet, « il laissait entrer les dealers à domicile », malgré la présence des enfants.

En août 2017, après quatre ans de mariage, Céline Bosquet s’est réfugié chez ses parents.

La jeune femme recevait entre cinq et dix SMS par jour depuis leur séparation.

Le fils de Claude Berri avait déjà été condamné en 2008 à quatre mois de prison avec sursis pour des violences exercées à l'encontre de la mère de sa première fille.

Céline Bosquet et Thomas Langmann sont toujours mariés. Ils vivent séparés depuis le mois d’août 2017. En attendant le jugement de divorce, l'épouse a déposé une plainte le 30 mars après avoir reçu des appels malveillants et des menaces. La justice a retenu les accusations de harcèlement.

La rédaction du Point a notamment dévoilé un extrait de la plainte déposée par la jeune femme :

« Je vous informe que j'ai très peur de lui et de ses fréquentations, car il a déjà usé de la violence et été condamné pour ça, qu'il s'en est pris à mon père et qu'il est toujours en proie à ses addictions ».

Céline Bosquet assure avoir reçu près de 1 500 SMS de menaces et a confirmé « avoir très peur de Monsieur Langmann et de ses fréquentations ».

L'avocate du fils de Claude Berri, contactée par Le Parisien dénonce en revanche « une plainte opportuniste » destinée à « instrumentaliser la justice ». Thomas Langmann avait pour sa part dénoncé une manipulation auprès du Point : « Elle me demande 60.000 euros de pension mensuelle. Je ne vais pas me laisser faire ».