TF1 épinglé par le CSA pour les propos de Jean-Pierre Pernaut sur les migrants

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

19h04 "Drame familial" en France: un homme tue sa compagne, ses trois enfants et se suicide (AFP)

Classement 2017: quels sont les meilleurs lycées de France? BFMTV.com a réalisé son propre palmarès des meilleurs lycées de France, et vous propose deux classements: l'un selon les chances d'obtenir le...

Le Conseil fédéral note les CFF, la Poste et Swisscom

Athlétisme: cinq candidats et deux favoris du sérail à la DTN

En savoir plus

Sur son site internet, le CSA demande à TF1 de "respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public", et donc de ne pas favoriser "des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité".

"Voilà, plus de places pour les sans-abris mais en même temps les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France", avait observé Jean-Pierre Pernaut, avant d'évoquer la création d'un hébergement pour réfugiés Porte de la Chapelle, à Paris.

Plus de quatre mois après la polémique provoquée par un commentaire de Jean-Pierre Pernaut lors de son JT de 13 heures du 10 novembre 2016, le CSA a rendu ce mercredi sa décision sur le sujet, estimant que les propos tenus par le journaliste "pouvaient encourager un comportement discriminatoire".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres