TF1 aurait trouvé le remplaçant de Catherine Laborde

Elle présentait la météo sur TF1 depuis… 1988. Le 1er janvier 2017, Catherine Laborde a tiré sa révérence télévisuelle, lors du dernier bulletin météo de la chaîne, diffusé à 20h50. Des adieux en direct. "Il y a aussi le temps qui passe et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m’en vais, je pars avec le froid, avec le temps. Mais avec, aussi, tous ces souvenirs que vous m’avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quitté et qui m’a porté pendant ces 28 années", avait-elle déclaré à l'antenne.

Depuis, c'est Evelyne Dhéliat et Louis Bodin qui assurent la présentation de la météo sur TF1, mais cela devrait changer : selon Télé Star, la chaîne aurait trouvé le remplaçant de Catherine Laborde. Ce serait Maklor Babutulua.

Originaire du Congo, le jeune homme a commencé sa carrière dans les médias à 17 ans, au sein de la radio locale Zénith FM, avant de rejoindre Paris. Il a présenté ses premiers bulletins météo sur la chaîne internationale TV5 Monde, a été chroniqueur sur Direct 8, et officie aujourd'hui sur LCI.

"Il est temps, dans beaucoup de domaines, de laisser la place aux jeunes. J'ai beaucoup dit, il y a quelques mois, que je ne voulais pas être la grand-mère de la météo. Or, je me suis rendu compte, à la rentrée, que je pouvais le devenir. Je n'avais pas envie de cela", a réagi Catherine Laborde.