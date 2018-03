Tex s’en prend au mouvement #BalanceTonPorc

Invité de L’interview sans filtre sur Télé Loisirs, Tex, évincé de France 2 après sa blague sur les violences faites aux femmes, revient sur cet épisode de sa vie et s’en prend au mouvement #BalanceTonPorc.

« L’histoire de Balance ton porc c’était si vraiment on vous tape, parlez-en, mais ça c’était valable pour, on va dire, 2 %. Et c’est les 98 autres pour cent qui se sont jetés dans la brèche… C’est catastrophique Balance ton porc, et c’est catastrophique dès le départ », estime-t-il. Et d’ajouter : « On est tous condamnés, c’est une espèce de civilisation anti-mecs terrible, c’est un truc incroyable, au lieu d’éteindre le feu, on a mis comme cause nationale le fait de défendre les femmes. Je n'ai pas l’impression qu’on les ait pas défendues depuis des années, moi j’ai toujours défendu les femmes depuis des années !

»