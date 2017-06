Tesla : Elon Musk dévoile la raison secrète qui l'a incité à investir dans les voitures électriques

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Interrogé par un internaute pour savoir s'il considérait cet investissement comme un "succès total", Elon Musk a répondu : "il y a encore un long chemin à faire, mais nous avons convaincu la plupart des constructeurs de lancer un programme de véhicules électriques, et nous leur avons donné tous nos brevets pour aider, c’est déjà ça."

C'est cet attachement des propriétaires de véhicules électriques à leur monture qui a incité Elon Musk à investir, dès 2004, dans Tesla Motors, start-up créée en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning.

"Peu de gens savent que nous avons lancé Tesla lorsque General Motors a énergiquement rappelé tous les véhicules électriques de leurs clients en 2003 et les a démoli dans une casse", écrit-il dans un premier message.

Le PDG de Tesla, SolarCity et SpaceX, Elon Musk, très actif sur Twitter, a rédigé plusieurs messages jeudi 9 juin pour lever un coin du voile qui entoure la création du constructeur automobile Tesla.

