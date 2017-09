Il tente de surfer les vagues d'Irma et meurt

Il s'appelle Zander Venezia et il avait 16 ans. Originaire de la Barbade et grand espoir du surf local, le jeune homme n'a pas jugé bon de s'abriter quand l'ouragan Irma s'est dressé face à son île. Non, il a enfilé sa combinaison, a waxé sa planche et s'est jeté dans les vagues. Des vagues qui sont devenues de plus en plus grandes, au point de le dépasser, de lui offrir certaine sensations incroyables... Certains diront qu'il a enfin fait un avec la mer. Mais d'autre plus pragmatique diront qu'à la fin la mer l'a projeté violemment sur un récif.

Des camarades qui, comme lui, préfèrent le surf à la vie (mais qui ont eu plus de chance), ont essayé de l'emmener à l'hôpital. Qui n'avait certainement pas besoin de ça. Mais malheureusement, le jeune homme est mort de ses blessures.

Les Darwin Awards ont un nouveau candidat de choix.