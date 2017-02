Tennis : la version nazie de l'hymne allemand retentit pendant la Fed Cup

C'est un gros raté pour l'organisation pour la Fédération américaine de tennis. Juste avant le début des rencontres entre l'Allemagne et les Etats-Unis, les hymnes ont retentit, comme à l'accoutumée. Sauf que le soliste dépêché pour chanter l'hymne allemand s'est trompé dans les couplets.

Il a en effet entonné une version ancienne, "Deutschland, Deutschland über alles" ("L'Allemagne, l'Allemagne par dessus tout"), utilisée sous le troisième Reich mais évincé depuis pour ses relents nationalistes.

"La Fédération américaine présente ses excuses sincères à l'équipe d'Allemagne et à ses supporters pour l'utilisation de la version ancienne de l'hymne allemand", a déclaré la fédération américaine sur son compte Twitter.

Le malaise était évidemment notable chez les joueuses et les spectateurs allemands. "Nous sommes en 2017, il est inconcevable que quelque chose comme ça puisse se produire aux États-Unis ", a affirmé la joueuse allemande Andrea Petkovic.

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u

— USTA (@usta) 11 février 2017

L'hymne allemand version nazie interprété par... par LePoint