Télévision : Frédéric Taddeï dégomme Delphine Ernotte et Vincent Bolloré

Evincé de France Télévisions, Frédéric Taddeï lâche ses coups dans une interview au Monde. Une émission comme "Ce soir (ou jamais !)" est-elle encore envisageable sur le service public ? "Bien sûr ! Mais, pour cela, il faudrait une direction qui comprenne une telle émission et en soit fière" lâche-t-il. Et son avis sur France Télévisions n'est pas tendre : "C’est un gâchis. Sa présidente, Delphine Ernotte, ne connaît rien à la télé et est en train de casser France Télévisions" tranche le journaliste.

"Xavier Couture, qui travaille à ses côtés, est atterré et tente de lui faire comprendre certaines choses, mais cela paraît compliqué. Il me semble que l’on a aujourd’hui une direction qui prend les gens pour des imbéciles et fait une télé en fonction de ce critère !"

Sur Canal Plus, où il a travaillé en 1994 et 1998, il ne se montre pas plus tendre. "Cela fait très longtemps que je ne regarde plus Canal" explique-t-il. "La chute qualitative de la chaîne, dont le modèle économique ne fonctionne plus, date de bien avant l’arrivée de Bolloré. Mais ce dernier, qui, comme Ernotte, ne connaît rien à la télé, semble gérer cette maison comme n’importe quelle boîte de transport ou de matériel."