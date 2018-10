Téléphoner quand on est sourd, c'est désormais possible en France

Téléphoner est devenu une action anodine, mais cela l'est nettement moins si on est sourd ou malentendant. Heureusement, ce handicap est sur le point d'être surmonté. A partir du 8 octobre, les opérateurs téléphoniques français vont tous donner accès, sans frais, à une heure de communication par mois à toute les personnes malentendantes et sourdes. Cette communication pourra se faire grâce à une traduction de la conversation dans la langue de leur choix. Les opérateurs se conforment ainsi à la loi sur le numérique adoptée en 2016, qui prévoyait ces dispositions.

Une plateforme permettra de créer un relais entre la personne handicapée et son interlocuteur, initiant la conversation par un message prévoyant qu'une personne malentendante souhaite rentrer en communication avec lui.

La plateforme est fonctionnelle. Il manque simplement des interprètes pour offrir ce service aux 500.000 personnes concernées.

Si vous êtes sur Orange, SFR ou Bouygues, le service sera géré par la start-up française Roger Voice. Si vous êtes sur Free, le service sera géré par DEAFI.