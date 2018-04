"Téléfoot" : Christian Jeanpierre annonce son départ de l'émission

Une page va se tourner à Téléfoot, le plus ancien magazine de TF1. Christian Jean-Pierre, qui anime ce rendez-vous hebdomadaire depuis la disparition brutale de Thierry Gilardi en 2008, a annoncé son départ lors d'une interview au magazine L'Equipe.

"L'idée me trottait dans la tête depuis quelques temps. Il faut savoir passer le relais et ce moment est venu", explique le journaliste, qui assure avoir pris cette décision seul et avoir notifié TF1 peu après.

"J'ai trente ans de Téléfoot. J'ai tout donné. Là on est à un moment charnière avec la Coupe du monde qui arrive et il faudra repartir à la rentrée avec de nouveaux objectifs," poursuit le journaliste sportif, arrivé dans l'émission en 1988 en tant que stagiaire. Il ne quitte pas le groupe TF1 pour autant : "Je serai en Russie, puis aux commentaires de la Coupe du monde féminine de foot en 2019, de la Coupe du monde de rugby et de l'équipe de France au Japon. Je continue aussi de travailler sur les docs autour des Enfoirés qui prennent du temps", précise-t-il.

La date de son départ est fixée au 10 juin. Le nom de son remplaçant n'a pas encore été communiqué.