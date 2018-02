Sylvester Stallone : "C’est génial d’être de retour d'entre les morts"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

67% Un rapprochement entre Resa et Ores serait désavantageux pour le consommateur liégeois (8 votes)

Les Belgian Bullets 11e et 15e après la première manche

Pour Jumel (PCF), Wauquiez, c'est "la droite comme on la déteste"

En savoir plus

"Quel genre d'esprit cruel et malade pense à poster des choses comme ça ? Des gens comme ça sont mentalement dérangés et ne méritent pas une place dans la société", s'est indigné Franck Stallone.

Et de plaisanter dans un deuxième message : "C’est génial d’être de retour d'entre les morts". Son frère, qui a démenti la rumeur hier, n’était pas aussi rigolo que lui.

Lundi 19 février, une rumeur sur la mort de Sylvester Stallone se rependait rapidement sur Internet. L’acteur de 71 ans en a eu marre et a donc publié ce mardi 20 février quelques tweets rigolos pour informer le monde entier qu’il est bien vivant. "Ignorez s’il vous plait cette idiotie… Vivant, en forme et heureux…", a-t-écrit sur son compte Twitter.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres