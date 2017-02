La suite de "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?" sortira en 2018

C'est l'un des plus grands succès du cinéma français : à sa sortie en 2014, la comédie française de Philippe Chauveron portée par Christian Clavier et Chantal Lauby a atteint les 12 millions d’entrées en salle, passant ainsi devant Le jour le plus long, Le Corniaud de Gérard Oury ou encore Le Roi Lion, au box-office français. Dès 2014, les deux comédiens Frédéric Chau et Medi Sadoun avaient annoncé que "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?" aurait une suite avec les mêmes acteurs, mais rien n’était concret à l’époque.

On en sait désormais un peu plus.

Le réalisateur et co-scénariste Philippe de Chauveron a donné quelques précisions sur Europe 1. "Là on est en train d'écrire [le scénario]. On a trouvé une histoire qui nous plaisait, qui renouvelait le film, tout en étant fidèle au premier... Avec le même casting évidemment. On devrait le tourner au printemps de l'année prochaine", indique-t-il. La sortie aura lieu quelques mois plus tard, à la fin 2018.

Il aura donc fallu 3 ans pour lancer le tournage de la suite du film, malgré son succès retentissant et la pression d'UGC pour faire une suite. Un délai de bon augure ? Réponse dans 18 mois.