Des substances toxiques dans les baumes à lèvres

Labello, Yves Rocher, Avène, La Roche-Posay… Autant de marques références pour les baumes à lèvres qui présenteraient des substances toxiques, selon une étude de UFC-Que Choisir. "On a retrouvé des résidus, l’un est cancérogène, l’autre semble être toxique, or, ils s’accumulent dans le foie et les ganglions lymphatiques", explique la journaliste Fabienne Maleysson sur France Inter. "On ne sait pas exactement quelles sont les conséquences pour l’organisme, mais des études ont montré que certaines personnes ont jusqu’à 5 grammes dans l’organisme, donc on estime que ce n’est pas du tout souhaitable."

Au total, sur les 21 sticks évalués, 10 présentaient des risques.

3 D'entre eux présentent même une substance reconnue pour être un perturbateur endocrinien.