Stormy Daniels se confie sur sa liaison avec Donald Trump dans une autobiographie à paraître

Stormy Daniels (Stephanie Clifford de son vrai nom) a affirmé avoir eu une relation avec Donald Trump il y a plus de dix ans. Ces révélations, déjà évoquées depuis de nombreux mois, se retrouvent dorénavant au coeur de sa future autobiographie, Full Disclosure. Des extraits de cet ouvrage, qui sera publié le 2 octobre 2018, ont été dévoilés ce mardi par la rédaction du Guardian.

Des détails très explicites sur l’anatomie de Donald Trump sont exposés dans cet ouvrage.

Selon Stormy Daniels cette relation se serait déroulée en 2006 quelques mois après la naissance du dernier enfant de Donald Trump et de Melania Trump, Barron.

L'actrice n'a pas été tendre sur cette prétendue liaision et ce moment d'intimité avec Donald Trump :

"C'est peut-être la relation sexuelle la moins impressionnante que j'aie jamais eue, mais il n'était clairement pas de cet avis".

Michael Cohen, l’ancien avocat du président, a admis devant la Justice avoir payé à Stormy Daniels la somme de 130.000 dollars, à la demande de Donald Trump, afin d’acheter son silence avant l’élection présidentielle. Donald Trump a toujours nié avoir eu une relation sexuelle avec l’actrice Stormy Daniels. Il a en revanche reconnu avoir remboursé son avocat.

Ce nouveau livre polémique intervient après la parution de Fear : Trump in the White House, l’ouvrage explosif du journaliste à l’origine des révélations sur le Watergate (Bob Woodward) et à la suite de la publication du récit de l’ancienne conseillère à la Maison Blanche, Omarosa Manigault Newman (Unhinged : An Insider's Account of the Trump White House).

Reste à savoir si la succession de ces publications littéraires et la multiplication des polémiques portera atteinte à l'image de Donald Trump à quelques semaines des élections décisives de mi-mandat. L'image de son couple avec Melania Trump pourrait également être écornée.