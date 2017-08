Stéphane Bern est endetté à vie

Les "Secrets d'Histoire" de Stéphane Bern ne sont pas réservés uniquement à l'audiovisuel. L'animateur de France 2 – qui a récemment fait la Une de Paris Match avec son nouveau compagnon, Lionel – s'est pris de passion pour un collège royal situé à Thiron-Gardais en Eure-et-Loir. Un édifice datant du XVIIe siècle et qu'il a racheté afin d'en faire un musée qui retrace l'histoire des lieux (Emmanuel et Brigitte Macron sont d'ailleurs venus à l'inauguration).

Une bien noble cause… au prix salé, nous rapporte le magazine Challenges. Car outre le prix d'achat (350 000 euros), celui qui est aussi animateur sur RTL a en plus injecté entre deux et trois millions d'euros pour le rénover.

Depuis cinq ans, Stéphane Bern passe ses week-ends dans le Perche pour réaliser ce projet.

Je me suis endetté pour le reste de mes jours, mais cela m'enchante. C'est l'œuvre de ma vie !". Et de poursuivre : Je n'ai aucun goût pour le luxe, je mène une vie simple et si je n'avais plus aucun succès à la télévision, je pourrais encore compter sur mes livres qui se vendent assez bien".