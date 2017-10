La station spatiale chinoise Tiangong 1 va bientôt s'écraser sur la Terre et personne ne sait où et quand

Six ans après son lancement, la station spatiale chinoise Tiangong 1 [Palais Céleste 1 en chinois, NDLR], pourrait s'écraser sur la Terre à n'importe quel moment entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2018, et personne ne sait où précisément, selon Jonathan McDowell, astrophysicien de Harvard. Les ingénieurs auraient totalement perdu le contrôle de cet engin de huit tonnes l'année dernière. Sa mission a pris fin le 21 mars 2016.

Mystère

"Je crois qu'elle s'écrasera d'ici quelques mois, à la fin de 2017 ou au début de 2018", explique dans les médias américains Jonathan McDowell, qui s’est beaucoup intéressé à cette question. "On ne peut pas vraiment maîtriser ces choses", ajoute-t-il.

D’après lui, la station ne sera pas entièrement détruite en rentrant dans l’atmosphère et il s’attend ainsi à ce que des débris de 100 kg atteignent la surface de notre planète. En 1991, une station spatiale appartenant à l’Union soviétique s’était ainsi écrasée sur Terre et ses débris ont été éparpillés à travers l’Argentine sur des centaines de kilomètres à la ronde.