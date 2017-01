Star Wars VIII révèle son titre complet

Cette fois, c'est officiel le prochain Star Wars a dévoilé son nouveau titre : Star Wars : The Last Jedi ("le Dernier Jedi" en français). "C'est officiel. Star Wars: The Last Jedi est le nouveau chapitre de la saga Skywalker" affirme ainsi un tweet officiel.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq

— Star Wars (@starwars) 23 janvier 2017