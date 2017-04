Star Wars : "Je ne devrais pas dire ça maintenant, mais c’est un film pour les enfants de 12 ans" confie George Lucas

À l'occasion des 40 ans de la mythique saga "Star Wars", une cérémonie a été organisée jeudi 13 avril à Orlando (États-Unis), en présence de plusieurs acteurs clés de cette aventure : Mark Hamill, Harrison Ford, Hayden Christensen ou encore Anthony Daniels, mais surtout George Lucas. Une fois sur scène, le créateur de "Star Wars" a évoqué la conception du film et son état d'esprit personnel :

"Je ne devrais pas dire ça maintenant, et je n’aurais pas dû le dire à l’époque non plus, mais c’est un film pour les enfants de 12 ans. Il a été conçu pour appartenir à une mythologie. Voilà ce que nous défendons. Vous êtes sur le point d’entrer dans le monde réel, vous avez 12 ans, vous quittez vos parents, vous avez probablement peur, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Voilà une petite idée des quelques choses auxquelles vous devriez prêter attention : l’amitié, l’honnêteté, la confiance, faire ce qui est juste, aller vers le côté lumineux, éviter le côté obscur", a expliqué George Lucas devant de nombreux fans.