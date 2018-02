Star Wars : Mark Hamill obtient (enfin) son étoile à Hollywood

Juste retour des choses pour Mark Hamill. L'inoubliable Luke Skywalker de Star Wars va recevoir son étoile le mythique Walk of Fame du Hollywood Boulevard de Los Angeles. Mieux, il s'apprête à remettre un oscar lors de la prochaine cérémonie, qui aura lieu le 4 mars prochain. C'est dans un tweet facétieux que le comédien a annoncé la nouvelle.

Note to self: 1) Talk fast enough so the orchestra doesn't try to play me off.

2) No "R2-Me Too" jokes.

3) After opening the envelope, don't say "La La Land"#Oscars2018

; https://t.co/8bK7LRB5ca

— Mark Hamill (@HamillHimself) 21 février 2018