Star Wars : Disney prépare un prochain opus consacré à Han Solo

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Six Nations: la journée des Français

La bouteille de rhum la plus chère du monde a trouvé preneur

Ligue 1: Caen relève la tête et enfonce Nancy

Présidentielle : Jacques Cheminade dit disposer de plus de 500 parrainages

Réalisé par Phil Lord et Christopher Miller le film se déroulera avant les évènements relatés dans le tout premier opus de la saga, Un nouvel espoir, sorti en 1977. Ce film centré sur Han Solo doit sortir le 25 mai 2018 aux États-Unis.

Après Rogue One, arrivé en salles en décembre 2016, il s'agira du deuxième film à développer des scénarios en marge de la saga. Le tournage a commencé, lundi, aux studios Pinewood de Londres.

