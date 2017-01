Star Wars : Carrie Fisher ne sera pas recréée numériquement

Avec Carrie Fisher, décédée d'une crise cardiaque le 27 décembre dernier, c'est un personnage majeure de la pop culture qui perd son incarnation : la princesse et général Leia Organa n'est plus.

La société de production Lucasfilm, propriété de Disney, a tenu à tordre le cou aux rumeurs : Carrie Fisher n'apparaitra pas sous la forme d'effets spéciaux dans les prochains films de la saga.

"Normalement, nous ne répondons pas aux fans ou aux spéculations, mais il y a une rumeur qui circule que nous aimerions aborder. Nous voulons rassurer nos fans sur le fait que Lucasfilm ne prévoie pas de recréer numériquement la performance de Carrie Fisher en tant que princesse ou général, Leia Organa. Carrie Fisher a été, est, et sera toujours une partie de la famille Lucasfilm. Elle était notre princesse, notre général, et plus important encore, notre amie. (...) Nous chérissons sa mémoire et l'héritage qu'elle laisse derrière elle avec la princesse Leia, et nous nous efforcerons toujours d'honorer tout ce qu'elle a donné à Star Wars", peut-on lire ce samedi sur le site officiel Star Wars.

Ces rumeurs n'étaient pas complètement sans fondement, car cela n'aurait pas été une première.

Dans Rogue One : A Star Wars Story, sorti en décembre, l'acteur Peter Cushing, décédé en 1994, a été recréé numériquement pour les besoins du scénario. Carrie Fisher apparaît aussi dans ce film rajeunie de 40 ans. Auparavant, Paul Walker avait aussi été intégré numériquement dans certaines scènes de Fast and Furious 7, en 2015.

Les fans auront toutefois le plaisir de revoir Leia Organa une dernière fois sous les traits de Carrie Fisher : elle apparaîtra dans l'épisode VIII, dont le tournage s'est achevé en juillet dernier, et dont la sortie est prévue pour 2018.