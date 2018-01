Un spray nasal testé pour combattre l'addiction aux jeux de hasard

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour les tests, la moitié des volontaires se verra confier le traitement, tandis que l'autre moitié aura un placebo. Il faudra prendre son mal en patience avant de connaître les résultats, puisque les conclusions de la phase de test - qui débutera la semaine prochain - ne devraient être révélées que dans un an et demi.

Il assure que "le spray nasal agit en quelques minutes et se révèle très utile pour un joueur".

"Le besoin de jouer est immédiat, c'est pour cette raison que nous cherchons un médicament à effet rapide" a expliqué à l'AFP Hannu Alho, professeur de toxicologie à l'Institut national de la santé et du bien-être de Helsinki.

Une solution pour le moins originale. Un groupe de chercheurs finlandais a annoncé ce lundi lancer une étude unique en son genre : vouloir démontrer l'efficacité d'un spray nasal contre l'addiction aux jeux de hasard. The Guardian précise que l'invention contiendrait du naloxone, un traitement d'urgence fréquemment utilisés en cas d'overdoses aux opiacés comme l'héroïne, l'opium ou la morphine - et permettant de bloquer la production de dopamine.

