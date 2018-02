Les Spice Girls se disent prêtes à retravailler ensemble

Le cliché a ravi et surpris les fans du groupe de pop Spice Girls : ce vendredi, les cinq membres de ce "girl's band" au succès planétaire, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm et Geri Halliwell, ont publié à la surprise générale sur leur compte Instagram respectif un cliché, pris dans la journée au domicile de Geri Halliwell à Londres, du groupe au grand complet et réuni autour de Simon Fuller, leur ancien manager.

Si cela serait banal pour beaucoup de groupe, ce n'est pas le cas des Spice Girls : en effet, leur dernière réunion publique datait de 2012.

Dans un communiqué, les cinq artistes déclarent : "Nous avons passé un après-midi merveilleux à rattraper le temps et à nous souvenir des moments extraordinaires passés ensemble.

Nous sommes toujours dépassées par l'intérêt que suscite The Spice Girls à travers le monde entier", écrivent-elles, avant de lâcher une bombe : elles étudient "de nouvelles opportunités de faire des choses ensemble".

"Nous sommes toutes d'accord pour dire qu'il y a encore beaucoup de possibilités excitantes correspondant à ce qu'étaient à l'origine les Spice Girls, tout en renforçant notre message d'émancipation féminine pour les générations futures", précisent-elles, sans en dire plus sur leurs projets potentiels. Néanmoins, selon The Sun, aucun concert ou nouvel album ne serait en préparation, Victoria Beckham refusant de chanter.