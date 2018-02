Les sosies de Kim Jung Un et Donald Trump virés des Jeux olympiques

Donald Trump et Kim Jong Un bras dessus bras dessous à Pyeongchang ? C'est ce qu'on vu certains spectateurs lors de la glaciale soirée d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Pourtant, les relations entre les deux hommes ne semblaient pas s'être réchauffées ces derniers mois. Mais que voulez-vous, la magie des Jeux…

Enfin pas tout à fait, si on regarde de plus près. Car les deux dirigeants étaient bien entendu des sosies qui voulaient profiter de la cérémonie pour promouvoir leur vision pacifiste du monde.

Et malheureusement, c'est manu militari qu'ils ont été jetés hors du stade, par des agents de sécurité peu sensibles à leur humanisme ou leur sens de l'humour.

Ok alerte génie : Deux «sosies» de Kim Jong Un et Donald Trump ont fait irruption lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'Hiver de #PyeongChang2018 (et se sont fait sortir par la sécurité vite fait bien fait) pic.twitter.com/FxaZkJ84rB

— Florent Derue (@florentderue) 9 février 2018