Sophie Marceau sur le harcèlement : "J’ai aussi dû subir des choses"

Dans le tourbillon de l'affaire Weinstein, de nombreuses personnalités féminines ont pris la parole. Mais jusqu'ici, Sophie Marceau était restée silencieuse… avant de finalement aborder le sujet du harcèlement sexuel dans le milieu cinématographique jeudi soir sur RTL.

"C’est toujours déli­cat. J’avais envie de défendre la cause et en même temps je n’avais pas envie de me mettre en avant. C’est très bien que les femmes lèvent la voix" a assuré l'actrice de 51 ans, qui explique avoir "en tant que très jeune fille dû subir des choses où on mélange un peu tout.

Des situations dans lesquelles j’étais mal à l’ai­se…"

Avant d'illustrer son propos : "Je pense que pour les très jeunes filles dans ce métier, c'est compliqué, parce que souvent on demande aux actrices d'enlever leur t-shirt par exemple, pour faire des essais, vous voyez... On se dit alors 'C'est peut-être pour le rôle. Je ne sais pas. Bon. Si ça s'arrête au t-shirt... Ça va...' Mais il y a toujours la frontière où on ne sait pas (...) Il ne faut pas profiter d'aucun pouvoir sur qui que ce soit".