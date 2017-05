Sony : une Playstation 5 en 2018 ?

La guerre des consoles reprend. Après le succès de la Nintendo Switch, Sony veut reprendre la main. A en croire le Wall Street Journal, le constructeur japonais va sortir une Playstation 5 en 2018 pour rivaliser avec ses concurrents. Nintendo, évidemment, qui a réussi un sérieux coup avec la Switch, mais aussi avec Microsoft qui va commercialiser une Xbox Scorpio d'ici la fin de l'année.

C'est un changement de stratégie pour Sony qui a laissé passer une dizaine d'années avant de réaliser la transition entre la Playstation 3 et la Playstation 4. Cette dernière est sortie en novembre 2013 et s'est vendue à 60 millions d'exemplaires, loin derrière le plus grand succès de Sony, la PS2, vendue à 157 millions d'exemplaires.