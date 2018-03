Le SMS de Sophia Chikirou qui prouve que Jean-Luc Mélenchon est bien impliqué dans "Le Média"

Le Media, Le Media… En fouillant dans sa mémoire, on se rappelle avoir vu passer des articles sur le fait que cette webtélé - lancée le 15 janvier dernier - était en pleine galère, confrontée à des départs en cascade de journalistes. Et puis une image vient à l'esprit : celle de Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, nous avons tort. Enfin, pas vraiment en fait. Car la fondatrice du Média, Sophia Chikirou, une très proche du leader Insoumis, avait déclaré au Parisien : "Le Média est engagé, mais son engagement n'est pas celui de La France insoumise".

Une affirmation qui tranche pourtant avec le SMS que révèle Le Point ce jeudi.

En septembre dernier, l'ancienne directrice de la communication du candidat à la présidentielle annonçait via Telegram à ses futurs collègues : "Voici le texte du manifeste : relu par JLM, vous pouvez m'envoyer vos corrections avant demain matin. Et demain on démarre la quête des signataires".

Le manifeste en question revu et corrigé par Mélenchon est un document publié fin septembre dans "le Monde" et signé par de nombreuses personnalités marquées à gauche. Au micro de France Inter, Sophia Chikirou avait indiqué que le manifeste constitue en fait la ligne éditoriale du Média. Une ligne validée donc par la France insoumise.