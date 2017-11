Six mois de prison pour avoir fait floquer des maillots aux noms de terroristes

Ce mardi sept novembre, un homme de 34 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen à six mois de prison ferme pour apologie du terrorisme. L'individu avait fait floquer sur des maillots de football du Real Madrid des noms de terroriste comme le rapporte France Bleu Normandie.

L'histoire remonte au mois de juin, quand l'homme s'est rendu dans un magasin de sports de l'agglomération caennaise. Il a commandé au vendeur un maillot du Real Madrid qu'il souhaitait faire floquer au nom de "Ben Laden" l'ancien leader d'Al Qaïda. La demande "intrigue le vendeur" qui remarque la présence d'un bracelet électronique à la cheville du client. Il alertera alors la police qui ira perquisitionner le domicile de l'individu. Ils y retrouveront six maillots du genre floqués aux noms de "Abou Hamza", "Mollah Omar" ou encore "Ali le Chimique".

La police retrouvera aussi au domicile des photos d'Oussama Ben Laden et une vidéo djihadiste.

En guise d'explication, le trentenaire plaidera l'humour et le goût de la provocation alors que son avocat plaidera l'"immaturité". Déjà condamné à quinze reprises pour outrages et violences, l'homme passera six mois derrière les barreaux et se retrouve privé de ses droits civiques pendant cinq ans. Le juge ne partageant visiblement pas son goût pour la "provocation".